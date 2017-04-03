В зоне АТО с начала суток погибли двое украинских военных, — штаб
Также двое украинских военных получили ранения.
Также двое украинских военных получили ранения.
Двое украинских военных погибли и еще двое получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины в понедельник с начала суток по состоянию на 18:00. Об этом сообщает
«Двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины погибли, еще двое получили ранение», — отмечают в
В штабе заявили, что с начала суток нарушен режим «тишины» 23 раза.
«Невзирая на достигнутые договоренности трехсторонней группы о режиме прекращения огня,
Наибольшую активность проявили на донецком направлении, где из минометов 120 мм и 82 мм были обстреляны позиции вблизи г. Авдеевка и Шахты Бутовка.
«Из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали защитников Песков, Верхнеторецкого, Южного и Авдеевки. Из крупнокалиберных пулеметов вел огонь в районе Каменки. Из стрелкового оружия открывал огонь вблизи Зайцево», — информируют в штабе.
На мариупольском направлении обстреливали из крупнокалиберных пулеметов защитников Широкино, Чермалыка и Красногоровки, из стрелкового оружия — опорные пункты ВСУ в районе Водяного и Богдановки. На луганском направлении обстреливали из 120-мм минометов украинские позиции вблизи с. Крымское.
«В отдельных случаях, чтобы пригасить огневую активность врага, силы АТО открывали огонь в ответ», — отмечается в сообщении.