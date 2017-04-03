В зоне АТО с начала суток погибли двое украинских военных, — штаб

Двое украинских военных погибли и еще двое получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины в понедельник с начала суток по состоянию на 18:00. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«Двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины погибли, еще двое получили ранение», — отмечают в пресс-службе штаба АТО.

В штабе заявили, что с начала суток нарушен режим «тишины» 23 раза.

«Невзирая на достигнутые договоренности трехсторонней группы о режиме прекращения огня, российско-оккупационные войска продолжают осуществлять провокационные обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.

Наибольшую активность проявили на донецком направлении, где из минометов 120 мм и 82 мм были обстреляны позиции вблизи г. Авдеевка и Шахты Бутовка.

«Из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали защитников Песков, Верхнеторецкого, Южного и Авдеевки. Из крупнокалиберных пулеметов вел огонь в районе Каменки. Из стрелкового оружия открывал огонь вблизи Зайцево», — информируют в штабе.

На мариупольском направлении обстреливали из крупнокалиберных пулеметов защитников Широкино, Чермалыка и Красногоровки, из стрелкового оружия — опорные пункты ВСУ в районе Водяного и Богдановки. На луганском направлении обстреливали из 120-мм минометов украинские позиции вблизи с. Крымское.

«В отдельных случаях, чтобы пригасить огневую активность врага, силы АТО открывали огонь в ответ», — отмечается в сообщении.