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21:02 (мск), источник: РБК - Украина

Полиция и Нацгвардия переходят на усиленный режим службы в Киеве, Харькове и Днепре

Национальная полиция Украины и Национальная гвардия Украины переходят на усиленный режим несения службы в Киеве, Харькове и Днепре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Украины.

Источник: Reuters

Как отмечается, в частности, это ужесточение коснется подразделений полиции в метрополитене в Киеве, Харькове и Днепре, где к несению службы будут привлечены дополнительные наряды полиции, кинологов и бойцов Нацгвардии.

«В связи с событиями на территории РФ, связанными с взрывами в метрополитене в г. Санкт-Петербург, полиция трех городов, где есть метрополитен — в Киеве, Харькове и Днепре — переходит на усиленный вариант несения службы. Соответствующее поручение дано руководством Национальной полиции Украины», — говорится в сообщении.

Как отмечается, усиленный режим несения службы полиции и Нацгвардии продлится до 15 мая до завершения песенного конкурса «Евровидение-2017».

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