Полиция и Нацгвардия переходят на усиленный режим службы в Киеве, Харькове и Днепре

Как отмечается, в частности, это ужесточение коснется подразделений полиции в метрополитене в Киеве, Харькове и Днепре, где к несению службы будут привлечены дополнительные наряды полиции, кинологов и бойцов Нацгвардии.

«В связи с событиями на территории РФ, связанными с взрывами в метрополитене в г. Санкт-Петербург, полиция трех городов, где есть метрополитен — в Киеве, Харькове и Днепре — переходит на усиленный вариант несения службы. Соответствующее поручение дано руководством Национальной полиции Украины», — говорится в сообщении.

Как отмечается, усиленный режим несения службы полиции и Нацгвардии продлится до 15 мая до завершения песенного конкурса «Евровидение-2017».