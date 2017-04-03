Полиция и Нацгвардия переходят на усиленный режим службы в Киеве, Харькове и Днепре
Национальная полиция Украины и Национальная гвардия Украины переходят на усиленный режим несения службы в Киеве, Харькове и Днепре. Об этом говорится в сообщении
Национальная полиция Украины и Национальная гвардия Украины переходят на усиленный режим несения службы в Киеве, Харькове и Днепре. Об этом говорится в сообщении
Как отмечается, в частности, это ужесточение коснется подразделений полиции в метрополитене в Киеве, Харькове и Днепре, где к несению службы будут привлечены дополнительные наряды полиции, кинологов и бойцов Нацгвардии.
«В связи с событиями на территории РФ, связанными с взрывами в метрополитене в г.
Как отмечается, усиленный режим несения службы полиции и Нацгвардии продлится до 15 мая до завершения песенного конкурса «Евровидение-2017».