СКР возбудил дело по статье «теракт» после взрыва в метро Петербурга

«Несмотря на то, что уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ (террористический акт), следствие намерено проверить и все другие возможные версии этого происшествия», — сказала Петренко.

3 апреля около 14:40 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне метро произошел взрыв.

По данным Минздрава, 10 человек погибли, еще почти 40 госпитализированы. По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, неразорвавшееся взрывное устройство было найдено на станции «Площадь восстания». Оно было обезврежено специалистами.

Как уточнил источник «Интерфакса» в правоохранительных органах, это взрывное устройство было замаскировано под огнетушитель.