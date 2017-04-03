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18:52 (мск), источник: Интерфакс

СКР возбудил дело по статье «теракт» после взрыва в метро Петербурга

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Уголовное дело по факту взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга возбуждено по статье «Терроризм», тем не менее, следствие рассматривает и другие версии произошедшего, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга
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3 апреля около 14:40 мск на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» санкт-петербургского метрополитена произошел взрыв в вагоне поезда. По последним данным, погибли 10 человек, не менее 50 ранены.
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«Несмотря на то, что уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ (террористический акт), следствие намерено проверить и все другие возможные версии этого происшествия», — сказала Петренко.

3 апреля около 14:40 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне метро произошел взрыв.

По данным Минздрава, 10 человек погибли, еще почти 40 госпитализированы. По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, неразорвавшееся взрывное устройство было найдено на станции «Площадь восстания». Оно было обезврежено специалистами.

Как уточнил источник «Интерфакса» в правоохранительных органах, это взрывное устройство было замаскировано под огнетушитель.

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
Онлайн-трансляция
MeduzaТАССКоммерсантъ-Online
событий пока нет
Взрыв в петербургском метро
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