Росавиация введет дополнительные меры авиабезопасности

Они должны это сделать «для предупреждения и пресечения возможного актов незаконного вмешательства (в том числе террористического характера)», отмечается в сообщении ведомства.

Причиной стал взрыв сегодня днем в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метрополитена.

Но уже в настоящее время крупные аэропорты России (международного и федерального значения) уже работают в усиленном режиме, подчеркнули в ведомстве.

Шесть лет назад согласно приказу Росавиации в воздушных гаванях такого уровня был объявлен и продолжает действовать второй из трех уровней безопасности. Он предусматривает меры, направленные на защиту от непосредственных угроз совершения актов незаконного вмешательства.