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19:38 (мск), источник: Ведомости

РЖД усилит меры безопасности после взрыва в Петербурге

ОАО «Российские железные дороги» после взрыва в метро Санкт-Петербурга усиливает меры по обеспечению безопасности на своих объектах.

Теракт в метро Санкт-Петербурга
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3 апреля около 14:40 мск на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» санкт-петербургского метрополитена произошел взрыв в вагоне поезда. По последним данным, погибли 10 человек, не менее 50 ранены.
Источник: Агентство «Москва»
Фоторепортаж
Взрыв в метро Санкт-Петербурга

«С работниками вокзальных комплексов, локомотивных и поездных бригад, охранных организаций проводятся специальные инструктажи с целью повышения бдительности и отработки действий в случае внештатных ситуаций. Приняты дополнительные меры по усилению охраны и пропускного режима на объектах с массовым пребыванием людей — вокзалах и станциях, в том числе на Московском центральном кольце», — заявил «Интерфаксу» представитель компании. Компания рекомендует пассажирам прибывать на вокзалы заблаговременно.

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
Онлайн-трансляция
MeduzaТАССКоммерсантъ-Online
событий пока нет
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