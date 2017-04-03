Теракт в петербургском метро: рассказ очевидца

«По улицам носятся машины с мигалками — пожарные и так далее. Народ не паникует. Метро вообще закрыто полностью. Мне нужно из одного конца города в другой попасть. Такси вызвать невозможно, я пытался поймать, но вообще бесполезно. У них сегодня аншлаг», — сказал Плыплин «Интерфаксу» в понедельник.

По словам очевидца, он оказался в петербургском метро примерно в то время, когда там произошел взрыв.

«Я должен был попасть с “Площади Восстания” на “Пушкинскую”, но “Площадь Восстания” закрыли, когда я спустился вниз. Поэтому решил ехать в обход, перешел на “Маяковскую” и поехал до “Гостиного двора”, где мне нужно было сделать пересадку на “Невский проспект”, но это мне не удалось, потому что там уже было все задымлено и поезд в сторону “Сенной” стоял набитый битком», — рассказал Плыплин.

По его словам, в тот момент эвакуация не была организована, люди не знали, что происходит, по громкой связи объявляли, что по техническим причинам закрыты «Площадь Восстания» и «Невский проспект».

«Я попал в такой момент, когда не было эвакуации вообще никакой, никого не выгоняли из метро. Не было просьб покинуть станцию, никаких “граждане, сохраняйте спокойствие”. Просто весь народ, который был под землей, валил с одной станции на станцию пересадки. То есть гоняли не наверх, а внутри», — отметил очевидец.