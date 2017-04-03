Теракт в петербургском метро: рассказ очевидца
По словам очевидца, пассажирам метрополитена не сразу объявили об эвакуации, в настоящее время паники в городе нет.
По словам очевидца, пассажирам метрополитена не сразу объявили об эвакуации, в настоящее время паники в городе нет.
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Паники среди жителей
«По улицам носятся машины с мигалками — пожарные и так далее. Народ не паникует. Метро вообще закрыто полностью. Мне нужно из одного конца города в другой попасть. Такси вызвать невозможно, я пытался поймать, но вообще бесполезно. У них сегодня аншлаг», — сказал Плыплин «Интерфаксу» в понедельник.
По словам очевидца, он оказался в петербургском метро примерно в то время, когда там произошел взрыв.
«Я должен был попасть с “Площади Восстания” на “Пушкинскую”, но “Площадь Восстания” закрыли, когда я спустился вниз. Поэтому решил ехать в обход, перешел на “Маяковскую” и поехал до “Гостиного двора”, где мне нужно было сделать пересадку на “Невский проспект”, но это мне не удалось, потому что там уже было все задымлено и поезд в сторону “Сенной” стоял набитый битком», — рассказал Плыплин.
По его словам, в тот момент эвакуация не была организована, люди не знали, что происходит, по громкой связи объявляли, что по техническим причинам закрыты «Площадь Восстания» и «Невский проспект».
«Я попал в такой момент, когда не было эвакуации вообще никакой, никого не выгоняли из метро. Не было просьб покинуть станцию, никаких “граждане, сохраняйте спокойствие”. Просто весь народ, который был под землей, валил с одной станции на станцию пересадки. То есть гоняли не наверх, а внутри», — отметил очевидец.
Трупов я не видел, но едким дымом я дышал, было тяжело. Я видел станцию, полностью забитую людьми. Стоял поезд с открытыми дверьми, который был битком набит. И только минут через 10 сказали, что поезд не пойдет.
Взрыв в метро
В понедельник около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в
В результате погибли 10 человек, 37 находятся в больницах. В тот же день на станции метро «Площадь Восстания» обнаружили еще одно самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, его обезвредили.
СКР возбудил дело по статье «теракт», однако рассматривает все версии произошедшего.