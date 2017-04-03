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14Взрыв в метро Санкт-Петербурга
20:05 (мск), источник: Интерфакс

Теракт в петербургском метро: рассказ очевидца

По словам очевидца, пассажирам метрополитена не сразу объявили об эвакуации, в настоящее время паники в городе нет.

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Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Паники среди жителей Санкт-Петербурга, где произошел взрыв, не наблюдается, метро закрыто, поймать такси практически невозможно, сообщил «Интерфаксу» очевидец Вадим Плыплин.

«По улицам носятся машины с мигалками — пожарные и так далее. Народ не паникует. Метро вообще закрыто полностью. Мне нужно из одного конца города в другой попасть. Такси вызвать невозможно, я пытался поймать, но вообще бесполезно. У них сегодня аншлаг», — сказал Плыплин «Интерфаксу» в понедельник.

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По словам очевидца, он оказался в петербургском метро примерно в то время, когда там произошел взрыв.

«Я должен был попасть с “Площади Восстания” на “Пушкинскую”, но “Площадь Восстания” закрыли, когда я спустился вниз. Поэтому решил ехать в обход, перешел на “Маяковскую” и поехал до “Гостиного двора”, где мне нужно было сделать пересадку на “Невский проспект”, но это мне не удалось, потому что там уже было все задымлено и поезд в сторону “Сенной” стоял набитый битком», — рассказал Плыплин.

По его словам, в тот момент эвакуация не была организована, люди не знали, что происходит, по громкой связи объявляли, что по техническим причинам закрыты «Площадь Восстания» и «Невский проспект».

«Я попал в такой момент, когда не было эвакуации вообще никакой, никого не выгоняли из метро. Не было просьб покинуть станцию, никаких “граждане, сохраняйте спокойствие”. Просто весь народ, который был под землей, валил с одной станции на станцию пересадки. То есть гоняли не наверх, а внутри», — отметил очевидец.

Трупов я не видел, но едким дымом я дышал, было тяжело. Я видел станцию, полностью забитую людьми. Стоял поезд с открытыми дверьми, который был битком набит. И только минут через 10 сказали, что поезд не пойдет.
Очевидец Вадим Плыплин

Взрыв в метро

В понедельник около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства.

В результате погибли 10 человек, 37 находятся в больницах. В тот же день на станции метро «Площадь Восстания» обнаружили еще одно самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, его обезвредили.

СКР возбудил дело по статье «теракт», однако рассматривает все версии произошедшего.

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
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