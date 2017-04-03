Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2»
Американка умерла от лечения куркумой
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Почему разгорелся скандал вокруг жены футболиста Погребняка
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Стас Пьеха боится за своего трехлетнего сына
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
"Это не день траура": Макаревич не отменит концерт в Петербурге
Взрыв в метро Санкт-Петербурга – реакция Кремля
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
"Для моих 68 сойдёт": Пугачева удивила СМИ откровенным селфи
"Если смыть, кто получится?": Сеть о Кудрявцевой
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10Европейские деревья года
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9Индуистский Новый год
19:40 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Опознана первая жертва теракта в петербургском метро

Одной из погибших стала 21-летняя девушка.

14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий
Читайте также
СКР возбудил дело по статье «теракт» после взрыва в метро Петербурга

В Петербурге опознали первую жертву теракта в метро, сообщает MR7.ru. Ею стала девушка 1996 года рождения. Другой погибший — молодой человек 20 лет на вид.

По данным Минздрава, при взрыве в петербургском метро погибли 10 и пострадали 47 человек. Раненых доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, Мариинскую больницу, Военно-медицинскую академию и другие клиники города.

Необходимости в донорской крови для переливания пока нет.

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Взрыв в петербургском метро
СКР возбудил дело по статье «теракт» после взрыва в метро Петербурга
Двое пострадавших при взрыве в петербургском метро скончались в больнице
Власти Санкт-Петербурга объявили трехдневный траур после взрыва в метро
На станции «Площадь Восстания» обезвредили самодельное взрывное устройство
Поликлиника в Брянске собрала рекордную очередь. Фото
СК возбудил дело по статье «теракт» после ЧП в метро Петербурга
Путин прокомментировал взрыв в петербургском метро
На станции «Площадь Восстания» в Петербурге обезвредили СВУ
Польша обвинила диспетчеров РФ в провоцировании крушения Ту-154
Росавиация введет дополнительные меры авиабезопасности
В РПЦ сочли нарушением хиджабы в школах
«Одноклассники» ввели функцию проверки безопасности после взрыва
Спорт
Обидчики сборной России обыграли «Челси»: события тура в АПЛ Рассказываем о самом интересном, что случилось в 30-м туре чемпионата Англии
Авто
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
В 2018 году в Москве появится новая ветка метро
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка В семье, которую британские СМИ называют «самой многочисленной в стране», ожидается пополнение.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь