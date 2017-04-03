Опознана первая жертва теракта в петербургском метро

СКР возбудил дело по статье «теракт» после взрыва в метро Петербурга

В Петербурге опознали первую жертву теракта в метро, сообщает MR7.ru. Ею стала девушка 1996 года рождения. Другой погибший — молодой человек 20 лет на вид.

По данным Минздрава, при взрыве в петербургском метро погибли 10 и пострадали 47 человек. Раненых доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, Мариинскую больницу, Военно-медицинскую академию и другие клиники города.

Необходимости в донорской крови для переливания пока нет.