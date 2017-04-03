Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
Опознана первая жертва теракта в петербургском метро
Одной из погибших стала 21-летняя девушка.
Одной из погибших стала 21-летняя девушка.
В Петербурге опознали первую жертву теракта в метро, сообщает MR7.ru. Ею стала девушка 1996 года рождения. Другой погибший — молодой человек 20 лет на вид.
По данным Минздрава, при взрыве в петербургском метро погибли 10 и пострадали 47 человек. Раненых доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, Мариинскую больницу,
Необходимости в донорской крови для переливания пока нет.