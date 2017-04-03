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20:29 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Красновишерске на пожаре погибла женщина

Причиной ЧП стал обогреватель.

35-летняя женщина погибла на пожаре в Красновишерске 1 апреля. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, утром загорелась квартира на первом этаже 8-ми квартирного дома по ул. Дзержинского.

Когда к дому подъехали первые пожарные, площадь пожара составляла уже 70 квадратных метров. Горели домашние вещи в квартире, лестничный марш и крыша дома.

Пожарные спасли из соседних квартир трёх человек. Их эвакуировали через она. В коридоре у входа квартиру, где произошёл пожар обнаружили женщину без признаков жизни.

С огнём боролись два с половиной часа. Предварительная причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. В квартире был включен обогреватель. По факту пожара проводят проверку.

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