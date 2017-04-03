Два человека объявлены в розыск по делу о теракте в Петербурге
Один из них заложил бомбу в вагон, второй — оставил взрывное устройство на станции «Площадь Восстания».
Один из них заложил бомбу в вагон, второй — оставил взрывное устройство на станции «Площадь Восстания».
Двое объявлены в розыск по подозрению в подготовке взрывов в метро
«По подозрению в подготовке взрывов в розыск объявлены два человека: один из них — который заложил сработавшее впоследствии взрывное устройство в вагоне метро, а второй — оставивший бомбу на станции «Площадь Восстания», — приводит его слова «Интерфакс».
Он напомнил, что взрывное устройство на «Площади Восстания» было вовремя обезврежено.
Взрыв произошел в вагоне метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» около 14.40 в понедельник. К настоящему моменту известно о 12 жертвах и 43 раненных в результате инцидента.
Как заявили в СК России, несмотря на то, что уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ (террористический акт), следствие намерено проверить и все другие возможные версии этого происшествия.