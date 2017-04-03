Два человека объявлены в розыск по делу о теракте в Петербурге

Двое объявлены в розыск по подозрению в подготовке взрывов в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«По подозрению в подготовке взрывов в розыск объявлены два человека: один из них — который заложил сработавшее впоследствии взрывное устройство в вагоне метро, а второй — оставивший бомбу на станции «Площадь Восстания», — приводит его слова «Интерфакс».