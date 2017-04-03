Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника»
10 фраз, которые нельзя говорить человеку с депрессией
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Стас Пьеха боится за своего трехлетнего сына
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Обидчики сборной России обыграли «Челси»: события тура в АПЛ
Медведева и Радионова выступят на командном ЧМ
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
"Для моих 68 сойдёт": Пугачева удивила СМИ откровенным селфи
"Если смыть, кто получится?": Сеть о Кудрявцевой
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9В тени стены
10Последствия циклона «Дебби»
14Взрыв в метро Санкт-Петербурга
20:07 (мск), источник: Известия.Ру

Два человека объявлены в розыск по делу о теракте в Петербурге

Один из них заложил бомбу в вагон, второй — оставил взрывное устройство на станции «Площадь Восстания».

Теракт в метро Санкт-Петербурга
+7 (812) 299-99-99Телефон доверия ГУ МЧС РФ по Санкт-ПетербургуПодробнее
+7 (495) 983-79-01Справочная МЧС РФ
+7 (499) 216-99-99Единый телефон доверия МЧС РФ
3 апреля около 14:40 мск на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» санкт-петербургского метрополитена произошел взрыв в вагоне поезда. По последним данным, погибли 10 человек, не менее 50 ранены.
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Двое объявлены в розыск по подозрению в подготовке взрывов в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«По подозрению в подготовке взрывов в розыск объявлены два человека: один из них — который заложил сработавшее впоследствии взрывное устройство в вагоне метро, а второй — оставивший бомбу на станции «Площадь Восстания», — приводит его слова «Интерфакс».

Читайте также
На станции «Площадь Восстания» обезвредили самодельное взрывное устройство

Он напомнил, что взрывное устройство на «Площади Восстания» было вовремя обезврежено.

Взрыв произошел в вагоне метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» около 14.40 в понедельник. К настоящему моменту известно о 12 жертвах и 43 раненных в результате инцидента.

Как заявили в СК России, несмотря на то, что уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ (террористический акт), следствие намерено проверить и все другие возможные версии этого происшествия.

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
Онлайн-трансляция
MeduzaТАССКоммерсантъ-Online
событий пока нет
Предполагаемый организатор взрыва попал на камеры видеонаблюдения
19:57 (мск)© Ньюстюб
Теракт в петербургском метро
Два человека объявлены в розыск по делу о теракте в Петербурге
СКР возбудил дело по статье «теракт» после взрыва в метро Петербурга
Двое пострадавших при взрыве в петербургском метро скончались в больнице
Власти Санкт-Петербурга объявили трехдневный траур после взрыва в метро
С лета запретят перевозить детей без автокресел или бустеров
СК возбудил дело по статье «теракт» после ЧП в метро Петербурга
На станции «Площадь Восстания» в Петербурге обезвредили СВУ
МИД РФ ответил на обвинение Польши по катастрофе под Смоленском
Росавиация намерена ввести дополнительные меры авиабезопасности
В РПЦ сочли нарушением хиджабы в школах
Верховный суд США отказался рассматривать дело Виктора Бута
Спорт
Обидчики сборной России обыграли «Челси»: события тура в АПЛ Рассказываем о самом интересном, что случилось в 30-м туре чемпионата Англии
Авто
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка В семье, которую британские СМИ называют «самой многочисленной в стране», ожидается пополнение.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь