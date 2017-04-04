Нижегородца осудят за убийство в тоннеле Московского вокзала

Нижегородца осудят за убийство мужчины в тоннеле Московского вокзала, сообщает Нижегородская транспортная прокуратура.

Преступление было совершено 4 ноября 2010 года, но установить личность преступника удалось лишь спустя шесть лет. Злоумышленник и пострадавший поссорились на железнодорожной платформе вокзала Нижнего Новгорода. Обвиняемый догнал потерпевшего в тоннеле и ударил его ножом в грудь. Раненый смог добраться до здания пригородных касс, где умер на лестнице около выхода из тоннеля. Обвиняемым оказался мужчина, отбывающий наказание в колонии за совершение другого тяжкого преступления. Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.