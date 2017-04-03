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20:54 (мск), источник: Интерфакс

Движение метро в Петербурге запущено частично

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Движение поездов в метро Петербурга частично открылось после взрыва, сообщает пресс-служба подземки.

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«Движение открыто по линиям 3, 4, 5 полностью. По линии 2 есть движение от «Купчино» до «Московской», от «Петроградской» до «Парнаса», — сообщила пресс-служба.

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По первой линии движение запущено от «Площади Восстания» до «Девяткино», от «Нарвской» до «Проспекта Ветеранов».

Таким образом, не работают участки, где расположены станции «Сенная площадь» и «Технологический институт».

Усилен контроль на входах станций, отметили в метро.

В понедельник днем в метро Петербурга произошел взрыв, погибли 10 человек, 37 пострадали. Кроме того, на станции «Площадь восстания» было обнаружено самодельное взрывное устройство, которое не взорвалось. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «теракт».

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
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