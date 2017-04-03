В Башкирии похоронили зверски убитую Катю Сафронову

Проститься с Катей пришли десятки горожан. Всех глубоко взволновала ее трагическая гибель.

Напомним, по предварительной версии, которую проверяет следком, убийцей девушки может быть ее бывший молодой человек Алан Шавлохов.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

ProUfu.ru выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей девушки.