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21:27 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии похоронили зверски убитую Катю Сафронову

3 апреля в городе Стерлитамаке проводили в последний путь 22-летнюю Ксению Сафронову, которая была убита 29 марта в подъезде своего дома по лице Артема, 111.

Проститься с Катей пришли десятки горожан. Всех глубоко взволновала ее трагическая гибель.

Напомним, по предварительной версии, которую проверяет следком, убийцей девушки может быть ее бывший молодой человек Алан Шавлохов.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

ProUfu.ru выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей девушки.

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