На трассе Омск — Тюмень в ДТП с фурой погиб пассажир
34-летний мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи. Водитель легковушки госпитализирован.
34-летний мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи. Водитель легковушки госпитализирован.
3 апреля около 17:30 произошло серьезное ДТП на трассе Омск — Тюмень. В районе 496 км на полосу встречного движения выехала «Лада Приора», где в нее врезался большегруз MAN.
За рулем «Приоры» находился 28-летний мужчина. Водитель по
Оба водителя были трезвы в момент ДТП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Отметим, автодорогу Омск — Тюмень называют «трассой смерти»