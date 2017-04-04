На трассе Омск — Тюмень в ДТП с фурой погиб пассажир

3 апреля около 17:30 произошло серьезное ДТП на трассе Омск — Тюмень. В районе 496 км на полосу встречного движения выехала «Лада Приора», где в нее врезался большегруз MAN.

За рулем «Приоры» находился 28-летний мужчина. Водитель по какой-то причине не справился с управлением, из-за чего случилась авария. Он получил травмы и был доставлен в больницу. Его пассажир, 34-летний мужчина, погиб на месте до приезда медиков. Водителю фуры медицинская помощь не понадобилась, сообщили в УГИБДД по Омской области.

Оба водителя были трезвы в момент ДТП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.