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06:51 (мск), источник: Om1.ru

На трассе Омск — Тюмень в ДТП с фурой погиб пассажир

34-летний мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи. Водитель легковушки госпитализирован.

3 апреля около 17:30 произошло серьезное ДТП на трассе Омск — Тюмень. В районе 496 км на полосу встречного движения выехала «Лада Приора», где в нее врезался большегруз MAN.

За рулем «Приоры» находился 28-летний мужчина. Водитель по какой-то причине не справился с управлением, из-за чего случилась авария. Он получил травмы и был доставлен в больницу. Его пассажир, 34-летний мужчина, погиб на месте до приезда медиков. Водителю фуры медицинская помощь не понадобилась, сообщили в УГИБДД по Омской области.

Оба водителя были трезвы в момент ДТП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Отметим, автодорогу Омск — Тюмень называют «трассой смерти» из-за большого количества аварий со смертельным исходом.

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