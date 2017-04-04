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06:55 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе полиция начала проверку драки в интернате для глухих

В Уфе проводится проверка по факту избиения подростка в коррекционной школе-интернате для глухих детей.

Об этом сообщил руководитель отдела информации и общественных связей МВД по РБ Максим Родионов.

Напомним, инцидент стал достоянием гласности после того, как сестра избитого подростка опубликовала в соцсети видеоролик с камеры видеонаблюдения со сценой нападения на ее брата и попросила откликнуться свидетелей происшедшего.

На видеоролике видно, как высокий старшеклассник с разбега набросился на сидящего возле стенки подростка и несколько раз ударил его. Оказалось, что 11-классник напал на 9-классника.

Как сообщил телеканал БСТ, после общения с родственниками участников драки и педагогами интерната удалось выяснить причину избиения: таким образом старшеклассник среагировал на проигрыш своей команды в соревнованиях по волейболу.

Пострадавший подросток Никита Ваулин в результате избиения получил серьезные ушибы и сотрясение мозга. Его родители обратились в полицию.

По словам Никиты, 11-классник не в первый раз проявляет агрессию в отношении него. Старшеклассника в эту школу перевели год назад. По слова педагогов, он отличался всегда вспыльчивым характером. После драки с Никитой его обидчика перевели на домашнее обучение.

Никита уверяет, что никак не дразнил его и не провоцировал в день соревнований, но проверить, насколько эта информация точна, пока не удалось.

По словам отца 11-классника, которому дозвонились журналисты, его сына все-аки спровоцировали на нападение, 9-классники дразнили побежденных соперников. Но сейчас его сын очень сожалеет о происшедшем.

ProUfu.ru будет следить за развитием событий.

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