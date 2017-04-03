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22:41 (мск), источник: Интерфакс

Поисково-спасательные работы в петербургском метро завершены

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил о завершении поисково-спасательных работ на месте взрыва в метро Санкт-Петербурга.

Теракт в метро Санкт-Петербурга
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3 апреля около 14:40 мск на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» санкт-петербургского метрополитена произошел взрыв в вагоне поезда. По последним данным, погибли 11 человек, 47 пассажиров получили ранения
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«Поисково-спасательная операция завершена. Но режим “чрезвычайной ситуации” для органов управления и всего пожарно-спасательного гарнизона Санкт-Петербурга сохраняется», — сказал он в ходе заседания правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Пучков распорядился привлечь дополнительные силы в случае необходимости для оказания адресной помощи семьям пострадавших и погибших, а также для оказания помощи правоохранительным органам в проведении процессуальных действий под эгидой Национального антитеррористического комитета.

Особое внимание пострадавшим. Каждый должен получить комплексную медицинскую помощь
Владимир Пучков
глава МЧС

Как доложил начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виктор Яцуценко, на месте чрезвычайной ситуации развернут оперативный штаб.

На месте организована работа психологов, которые оказывают помощь пострадавшим, их семьям и родственникам. Дополнительно из Москвы в Санкт-Петербург направлена группа психологов Центра экстренной психологической помощи
Виктор Яцуценко
Начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС

По его словам, пострадавшие направлены в пять лечебных учреждений города.

Для ликвидации последствий взрыва создана группировка сил и средств общей численностью более 1000 человек и около 300 единиц техники.

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
Онлайн-трансляция
MeduzaТАССКоммерсантъ-Online
событий пока нет
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