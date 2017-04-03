Поисково-спасательные работы в петербургском метро завершены
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил о завершении
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил о завершении
«Поисково-спасательная операция завершена. Но режим “чрезвычайной ситуации” для органов управления и всего
Пучков распорядился привлечь дополнительные силы в случае необходимости для оказания адресной помощи семьям пострадавших и погибших, а также для оказания помощи правоохранительным органам в проведении процессуальных действий под эгидой Национального антитеррористического комитета.
Особое внимание пострадавшим. Каждый должен получить комплексную медицинскую помощь
Как доложил начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виктор Яцуценко, на месте чрезвычайной ситуации развернут оперативный штаб.
На месте организована работа психологов, которые оказывают помощь пострадавшим, их семьям и родственникам. Дополнительно из Москвы в Санкт-Петербург направлена группа психологов Центра экстренной психологической помощи
По его словам, пострадавшие направлены в пять лечебных учреждений города.
Для ликвидации последствий взрыва создана группировка сил и средств общей численностью более 1000 человек и около 300 единиц техники.