Поисково-спасательные работы в петербургском метро завершены

«Поисково-спасательная операция завершена. Но режим “чрезвычайной ситуации” для органов управления и всего пожарно-спасательного гарнизона Санкт-Петербурга сохраняется», — сказал он в ходе заседания правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Пучков распорядился привлечь дополнительные силы в случае необходимости для оказания адресной помощи семьям пострадавших и погибших, а также для оказания помощи правоохранительным органам в проведении процессуальных действий под эгидой Национального антитеррористического комитета.