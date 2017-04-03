Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
В Петербурге восстановили движение еще по одной линии метро
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Полностью восстановлено движение по первой линии метро в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Полностью восстановлено движение по первой линии метро в
Ранее сообщалось, что было полностью открыто движение по третьей, четвертой и пятой линиям метро
«Движение по линии 1 полностью восстановлено», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на второй линии метрополитена есть движение от станции «Купчино» до станции «Московская», от метро «Петроградская» до станции «Парнас».