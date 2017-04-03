В Петербурге восстановили движение еще по одной линии метро

Ранее сообщалось, что было полностью открыто движение по третьей, четвертой и пятой линиям метро Санкт-Петербурга.

«Движение по линии 1 полностью восстановлено», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на второй линии метрополитена есть движение от станции «Купчино» до станции «Московская», от метро «Петроградская» до станции «Парнас».