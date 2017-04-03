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22:57 (мск), источник: РБК

Машиниста взорванного поезда метро пообещали представить к награде

Представитель метрополитена Санкт-Петербурга заявила, что машинист поезда, в котором 3 апреля произошел взрыв, будет представлен к награде за спасение пассажиров. Ранее его действия одобрили специалисты СКР.

Теракт в метро Санкт-Петербурга
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3 апреля около 14:40 мск на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» санкт-петербургского метрополитена произошел взрыв в вагоне поезда. По последним данным, погибли 11 человек, 47 пассажиров получили ранения
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Машинист поезда петербургского метро, в котором 3 апреля произошел взрыв, будет представлен к награде за спасение пассажиров.

Об этом заявила пресс-секретарь петербургского метрополитена Юлия Шавель, сообщает ТАСС.

Машинист не растерялся в сложной ситуации, когда услышал о неполадках в поезде, и согласно инструкции протащил состав к платформе. В закрытом пространстве жертв могло быть больше. Мы пока не решили, к какой награде он будет представлен, но будет награжден
Юлия Шавель
Пресс-секретарь петербургского метрополитена

По ее словам, машинисту Александру 51 год, в метрополитене он работает 15 лет, 11 из которых является машинистом первого класса.

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
Онлайн-трансляция
ТАССКоммерсантъ-Online
событий пока нет
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