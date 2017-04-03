Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
Машиниста взорванного поезда метро пообещали представить к награде
Представитель метрополитена
Представитель метрополитена
Машинист поезда петербургского метро, в котором 3 апреля произошел взрыв, будет представлен к награде за спасение пассажиров.
Об этом заявила
Машинист не растерялся в сложной ситуации, когда услышал о неполадках в поезде, и согласно инструкции протащил состав к платформе. В закрытом пространстве жертв могло быть больше. Мы пока не решили, к какой награде он будет представлен, но будет награжден
По ее словам, машинисту Александру 51 год, в метрополитене он работает 15 лет, 11 из которых является машинистом первого класса.