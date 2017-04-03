Машиниста взорванного поезда метро пообещали представить к награде

Машинист не растерялся в сложной ситуации, когда услышал о неполадках в поезде, и согласно инструкции протащил состав к платформе. В закрытом пространстве жертв могло быть больше. Мы пока не решили, к какой награде он будет представлен, но будет награжден

Юлия Шавель Пресс-секретарь петербургского метрополитена