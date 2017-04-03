С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил цветы у станции метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге в память о погибших в результате взрыва в вагоне поезда, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.