Путин возложил цветы у станции метро «Технологический институт»
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил цветы у станции метро «Технологический институт» в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил цветы у станции метро «Технологический институт» в
Ранее Путин провел в управлении ФСБ по
Владимир Путин прибыл ко входу станции метро “Технологический институт”, где возложил цветы в память о погибших в результате сегодняшнего взрыва в метро
Он отметил, что там сегодня образовалось стихийное памятное место, куда петербуржцы приносят цветы и свечи.