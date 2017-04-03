Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
Путин проводит совещание с ФСБ после взрыва в метро
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в управление ФСБ по
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в управление ФСБ по
Путин прибыл в управление ФСБ по Петербургу, где проводит совещание с представителями ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии по сегодняшнему взрыву в метро. Президент заслушивает доклады спецслужб
По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате взрыва в петербургском метро погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах.