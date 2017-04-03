Источник назвал предварительную версию теракта в Петербурге
Правоохранительные органы будут искать смертника, связанного с исламистами.
Правоохранительные органы будут искать смертника, связанного с исламистами.
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Взрыв в петербургском метро в понедельник, по предварительным данным, осуществил
«Согласно одной из версий, взрывное устройство в метро Петербурга привел в действие
По информации источника, предполагаемый
Обнаруженные на месте останки говорят в пользу версии о том, что взрыв произвел террорист-смертник, однако окончательные выводы можно будет сделать после экспертизы ДНК