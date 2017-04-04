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01:00 (мск), источник: Фонтанка

Опознаны трое погибших при взрыве в петербургском метро, в том числе, предполагаемый смертник

К позднему вечеру 3 апреля опознаны трое погибших при взрыве в петербургском метро, в том числе предполагаемый смертник.

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фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Как стало известно «Фонтанке», в эпицентре взрыва в вагоне метро на перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом» днем 3 апреля оказался 22-летний гражданин Казахстана Максим Аришев.

Помимо этого у следствия есть основания полагать, что опознаны еще двое погибших — это 71-летний Юрий Налимов и 18-летняя Ксения Милюкова.

Напомним, что взрыв произошел около 14.40. По данным «Фонтанки», погибли 14 человек, еще 45 пострадали и находятся в стационарах города.

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