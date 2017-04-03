Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2»
Американка умерла от лечения куркумой
В России готовят «гаражную амнистию»
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
Три заблуждения о яйцах в детском меню
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
СМИ: женщина пыталась предупредить взрывы в Петербурге
"Не траур": Макаревич не отменит концерт в СПб
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
Евросоюз грозит отказаться от «Евровидения» из-за Киева – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
9В мире зацвела сакура
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
3 апреля, источник: Фонтанка

В Пулково за угрозу взорвать самолет задержан пассажир

В петербургском аэропорту «Пулково» вечером 3 апреля ищут взрывное устройство в самолете. Задержан уроженец Дагестана.

Читайте также
Поисково-спасательные работы в петербургском метро завершены

Как стало известно «Фонтанке», рейс авиакомпании «Россия» FV 6127 отправился из столичного аэропорта «Внуково» в 18.44 и взял курс на Калининград. В воздухе экипажу поступило сообщение о закрытии аэропорта «Храброво» по метеорологическим условиям. Калининград накрыло туманом. Самолет взял курс на Петербург, о чем было доложено 46 пассажирам. Среди них находился 58-летний уроженец Дагестана, который на изменение курса отреагировал словом «взорву».

Самолет приземлился в Пулково в 21.52. Угрожавшего пассажира уже ждали. Он задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». По данным «Фонтанки», он живет в Дербенте и работает дальнобойщиком.

В настоящее время аэропортовые службы тщательно досматривают багаж пассажиров, опрашивают их самих и исследуют салон самолета

Днем 3 апреля на станции «Технологический институт» петербургского метро произошел теракт. Погибли, по последним данным, 11 человек. Вечером на место взрыва приехал президент Владимир Путин.

Как теракт сплотил Петербург
Взрыв в метро Санкт-Петербурга: что известно о произошедшем
Путин возложил цветы у места теракта в Санкт-Петербурге
«Интерфакс»: теракт в петербургском метро совершил смертник
МИД РФ ответил на обвинение Польши по катастрофе под Смоленском
Росавиация намерена ввести дополнительные меры авиабезопасности
Москва и Минск договорились по цене на газ
Похороны Евгения Евтушенко перенесены на 12 апреля
Спорт
Гол Промеса на 95-й минуте помог «Спартаку» обыграть «Оренбург» Данная победа стала 250-й для красно-белых в домашних матчах чемпионата России
Авто
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка В семье, которую британские СМИ называют «самой многочисленной в стране», ожидается пополнение.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь