В Пулково за угрозу взорвать самолет задержан пассажир

Как стало известно «Фонтанке», рейс авиакомпании «Россия» FV 6127 отправился из столичного аэропорта «Внуково» в 18.44 и взял курс на Калининград. В воздухе экипажу поступило сообщение о закрытии аэропорта «Храброво» по метеорологическим условиям. Калининград накрыло туманом. Самолет взял курс на Петербург, о чем было доложено 46 пассажирам. Среди них находился 58-летний уроженец Дагестана, который на изменение курса отреагировал словом «взорву».

Самолет приземлился в Пулково в 21.52. Угрожавшего пассажира уже ждали. Он задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». По данным «Фонтанки», он живет в Дербенте и работает дальнобойщиком.