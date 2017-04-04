Следствие предположило работу смертника в Петербурге в одиночку
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU —
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU —
По его словам, мужчина оставил взрывное устройство, закамуфлированное под огнетушитель, на станции метро «Площадь восстания». Эта бомба не сработала и впоследствии была обезврежена.
Сев в вагон метро, предполагаемый преступник привел в действие взрывное устройства между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт
По его словам, второй мужчина, который подозревался в причастности к теракту, добровольно явился в полицию и заявил о своей невиновности.
Тем не менее пока с ним работают сотрудники правоохранительных органов.
Источник отметил, что, предварительно, мощность неразорвавшейся бомбы составляла около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, мощность сработавшего взрывного устройства — порядка 300 граммов тротила. Оба взрывных устройства были начинены поражающими элементами.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил «Интерфаксу», что взрыв в петербургском метро в понедельник, по предварительным данным, осуществил
Согласно одной из версий, взрывное устройство в метро Петербурга привел в действие террорист-смертник. По предварительным данным, это 23-летний уроженец Средней Азии