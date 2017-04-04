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00:21 (мск), источник: Интерфакс

Следствие предположило работу смертника в Петербурге в одиночку

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Террорист-смертник, который осуществил взрыв в метро Петербурга, по предварительным данным, действовал в одиночку, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

Теракт в метро Санкт-Петербурга
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3 апреля около 14:40 мск на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» санкт-петербургского метрополитена произошел взрыв в вагоне поезда. По последним данным, погибли 11 человек, 47 пассажиров получили ранения
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По его словам, мужчина оставил взрывное устройство, закамуфлированное под огнетушитель, на станции метро «Площадь восстания». Эта бомба не сработала и впоследствии была обезврежена.

Сев в вагон метро, предполагаемый преступник привел в действие взрывное устройства между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт
Собеседник агентства

По его словам, второй мужчина, который подозревался в причастности к теракту, добровольно явился в полицию и заявил о своей невиновности.

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Источник назвал предварительную версию теракта в Петербурге

Тем не менее пока с ним работают сотрудники правоохранительных органов.

Источник отметил, что, предварительно, мощность неразорвавшейся бомбы составляла около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, мощность сработавшего взрывного устройства — порядка 300 граммов тротила. Оба взрывных устройства были начинены поражающими элементами.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил «Интерфаксу», что взрыв в петербургском метро в понедельник, по предварительным данным, осуществил террорист-смертник.

Согласно одной из версий, взрывное устройство в метро Петербурга привел в действие террорист-смертник. По предварительным данным, это 23-летний уроженец Средней Азии
Собеседник агентства
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
Онлайн-трансляция
ТАССКоммерсантъ-Online
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