Режим работы петербургского метро изменится во вторник

Изменения коснутся первой («красной») и второй («синей») линий метро.

«По первой линии движение будет открыто в полном объеме, но станцию “Технологический институт” поезда будут проходить без остановки. В связи с этим усилят 16-й трамвайный маршрут», — говорится в сообщении.

На второй линии движение будет осуществляться на двух участках: от «Парнаса» до «Петроградской» и от «Купчино» до «Московской».