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01:13 (мск), источник: Интерфакс

Режим работы петербургского метро изменится во вторник

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Режим работы петербургского метро во вторник будет изменен, сообщила пресс-служба городской администрации.

Теракт в метро Санкт-Петербурга
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+7 (499) 216-99-99Единый телефон доверия МЧС РФ
3 апреля около 14:40 мск на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» санкт-петербургского метрополитена произошел взрыв в вагоне поезда. По последним данным, погибли 11 человек, 47 пассажиров получили ранения
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Изменения коснутся первой («красной») и второй («синей») линий метро.

«По первой линии движение будет открыто в полном объеме, но станцию “Технологический институт” поезда будут проходить без остановки. В связи с этим усилят 16-й трамвайный маршрут», — говорится в сообщении.

На второй линии движение будет осуществляться на двух участках: от «Парнаса» до «Петроградской» и от «Купчино» до «Московской».

Таким образом, не будут работать восемь станций, в том числе "Сенная площадь"

Между «Петроградской» и «Московской» будут курсировать 60 автобусов маршрута 2 М, дублирующего закрытый участок второй линии.

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«В помощь автобусам усилят 3 трамвайный маршрут, повернут маршрут 6А к Сенной площади от проспекта Добролюбова мимо станций метро «Горьковская», «Гостиный двор/Невский проспект», «Садовая/Сенная площадь/Спасская», — добавляют в пресс-службе.

Как сообщалось, в понедельник днем в метро Петербурга прогремел взрыв. По информации Национального антитеррористического комитета России, в результате взрыва, по уточненным данным, погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах.

Кроме того, на станции «Площадь восстания» было обнаружено самодельное взрывное устройство, которое не взорвалось. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
Онлайн-трансляция
ТАССКоммерсантъ-Online
событий пока нет
Теракт в петербургском метро
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