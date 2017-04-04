Режим работы петербургского метро изменится во вторник
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Режим работы петербургского метро во вторник будет изменен, сообщила
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Режим работы петербургского метро во вторник будет изменен, сообщила
Изменения коснутся первой («красной») и второй («синей») линий метро.
«По первой линии движение будет открыто в полном объеме, но станцию “Технологический институт” поезда будут проходить без остановки. В связи с этим усилят 16-й трамвайный маршрут», — говорится в сообщении.
На второй линии движение будет осуществляться на двух участках: от «Парнаса» до «Петроградской» и от «Купчино» до «Московской».
Между «Петроградской» и «Московской» будут курсировать 60 автобусов маршрута 2 М, дублирующего закрытый участок второй линии.
«В помощь автобусам усилят 3 трамвайный маршрут, повернут маршрут 6А к Сенной площади от проспекта Добролюбова мимо станций метро «Горьковская», «Гостиный двор/Невский проспект», «Садовая/Сенная площадь/Спасская», — добавляют в
Как сообщалось, в понедельник днем в метро Петербурга прогремел взрыв. По информации Национального антитеррористического комитета России, в результате взрыва, по уточненным данным, погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах.
Кроме того, на станции «Площадь восстания» было обнаружено самодельное взрывное устройство, которое не взорвалось. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Теракт».