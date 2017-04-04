Спецслужбы знали о готовящемся теракте — «Коммерсантъ»
Оперативники располагали информацией о подготовке теракта в
Оперативники располагали информацией о подготовке теракта в
Террористы использовали купленные на рынке
Возможно, именно это предупредило срабатывание второго взрывного устройства, найденного на станции «Площадь восстания» под одной из лавок примерно через 20 минут после взрыва. О его обнаружении рассказали в региональном управлении ФСБ. Предположительно, второй исполнитель, оставшись без связи, мог запаниковать и, отказаться от своего замысла, просто оставив сумку с бомбой под лавкой.
Найденное устройство по конструкции было похоже на сработавшую бомбу — в качестве корпусов использовались пустые металлические автомобильные огнетушители. Несколько похожих бомб было взорвано в Дагестане в 2010 г. По первоначальным оценкам экспертов, мощность взрывных устройств составляла от 300−500 г в тротиловом эквиваленте.
По неофициальной информации, следствие уже получило изображение одного из подозреваемых в совершении теракта. Камера на входе в метро зафиксировала бородатого мужчину, опознанного несколькими свидетелями. По их словам, он, якобы, вошел в поезд на станции «Технологический институт» и, поставив у дверей рюкзак с бомбой, выскочил из вагона за мгновение до отправления поезда. Ранее озвучивалась версия, что теракт совершил смертник.