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01:29 (мск), источник: Ведомости

Спецслужбы знали о готовящемся теракте — «Коммерсантъ»

Оперативники располагали информацией о подготовке теракта в Санкт-Петербурге, но она была неполной, пишет «Коммерсантъ». Ее предоставил россиянин, сотрудничавший с запрещенной в стране организацией «Исламское государство». Задержанный после возвращения из Сирии информатор занимал низшую ступень в иерархии террористов, но все же знал некоторых диверсантов, отправленных в Россию, и поддерживал с ними телефонную связь.

Теракт в метро Санкт-Петербурга
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+7 (499) 216-99-99Единый телефон доверия МЧС РФ
3 апреля около 14:40 мск на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» санкт-петербургского метрополитена произошел взрыв в вагоне поезда. По последним данным, погибли 11 человек, 47 пассажиров получили ранения
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Террористы использовали купленные на рынке сим-карты, не привязанные к реальным людям. Оперативники организовали прослушку в надежде выйти на боевиков и узнать их планы, но раскрыть всю сеть они не успели. После взрыва в метро спецслужбы заблокировали выявленные телефонные номера, лишив всю группу связи.

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Возможно, именно это предупредило срабатывание второго взрывного устройства, найденного на станции «Площадь восстания» под одной из лавок примерно через 20 минут после взрыва. О его обнаружении рассказали в региональном управлении ФСБ. Предположительно, второй исполнитель, оставшись без связи, мог запаниковать и, отказаться от своего замысла, просто оставив сумку с бомбой под лавкой.

Найденное устройство по конструкции было похоже на сработавшую бомбу — в качестве корпусов использовались пустые металлические автомобильные огнетушители. Несколько похожих бомб было взорвано в Дагестане в 2010 г. По первоначальным оценкам экспертов, мощность взрывных устройств составляла от 300−500 г в тротиловом эквиваленте.

По неофициальной информации, следствие уже получило изображение одного из подозреваемых в совершении теракта. Камера на входе в метро зафиксировала бородатого мужчину, опознанного несколькими свидетелями. По их словам, он, якобы, вошел в поезд на станции «Технологический институт» и, поставив у дверей рюкзак с бомбой, выскочил из вагона за мгновение до отправления поезда. Ранее озвучивалась версия, что теракт совершил смертник.

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
Онлайн-трансляция
ТАССКоммерсантъ-Online
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