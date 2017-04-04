Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
Продукты, которые помогут предотвратить депрессию
Посольство США прокомментировало взрывы в метро Петербурга
Соцсети и очевидцы: что известно о взрыве в Петербурге
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
"Вижу по жертвам": ветеран "Альфы" о причинах взрыва в метро СПб
"Не траур": Макаревич не отменит концерт в СПб
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
Знаменитый французский военный корабль оказался на Украине – СМИ
В Кремле отказывают Киеву во встрече: причины
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
9Индуистский Новый год
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10Европейские деревья года
01:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Полтавченко выступил с видеообращением

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выразил уверенность в том, что те, кто устроил взрыв в метро, будут найдены и понесут заслуженное наказание. Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовано на сайте городской администрации.

Теракт в метро Санкт-Петербурга
+7 (812) 299-99-99Телефон доверия ГУ МЧС РФ по Санкт-ПетербургуПодробнее
+7 (495) 983-79-01Справочная МЧС РФ
+7 (499) 216-99-99Единый телефон доверия МЧС РФ
3 апреля около 14:40 мск на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» санкт-петербургского метрополитена произошел взрыв в вагоне поезда. По последним данным, погибли 11 человек, 47 пассажиров получили ранения
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

«Приношу глубокие соболезнования родным и близким жертв террористического акта», — сказал он, добавив, что правительство Петербурга окажет и уже оказывает семьям погибших всю необходимую помощь.

По словам главы города, организаторы взрыва своей цели не достигли. «Наш город еще никому никогда не удавалось запугать», — подчеркнул он.

Читайте также
Взрыв в метро Санкт-Петербурга: что известно о произошедшем

Полтавченко призвал жителей и гостей Петербурга соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к мерам, которые будут приниматься правоохранительными органами.

«Я благодарен всем, кто не дрогнул, не поддался панике и пришел на помощь жертвам в первые же минуты. Спасибо и тем, кто до позднего вечера бескорыстно развозил людей по домам. В час нелегких испытаний петербуржцы вновь проявили свои лучшие черты», — отметил губернатор.

В понедельник, 3 апреля, около 14:30 в петербургском метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» в вагоне поезда произошел взрыв. Погибли 11 человек, более 40 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
Онлайн-трансляция
ТАССКоммерсантъ-Online
событий пока нет
Теракт в петербургском метро
Взрыв в метро Санкт-Петербурга: что известно о произошедшем
Два человека объявлены в розыск по делу о теракте в Петербурге
Москвичи несут цветы к мемориалу Ленинграда в Александровском саду
СКР возбудил дело по статье «теракт» после взрыва в метро Петербурга
Путин назвал три версии взрывов в метро Петербурга
Взрыв в метро Санкт-Петербурга: что известно о произошедшем
Путин возложил цветы у места теракта в Санкт-Петербурге
«Интерфакс»: теракт в петербургском метро совершил смертник
МИД РФ ответил на обвинение Польши по катастрофе под Смоленском
Росавиация намерена ввести дополнительные меры авиабезопасности
Москва и Минск договорились по цене на газ
Похороны Евгения Евтушенко перенесены на 12 апреля
Спорт
Гол Промеса на 95-й минуте помог «Спартаку» обыграть «Оренбург» Данная победа стала 250-й для красно-белых в домашних матчах чемпионата России
Авто
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
«Зенит-Арена» будет сдана 31 марта
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка В семье, которую британские СМИ называют «самой многочисленной в стране», ожидается пополнение.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь