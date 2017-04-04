Полтавченко выступил с видеообращением

«Приношу глубокие соболезнования родным и близким жертв террористического акта», — сказал он, добавив, что правительство Петербурга окажет и уже оказывает семьям погибших всю необходимую помощь.

По словам главы города, организаторы взрыва своей цели не достигли. «Наш город еще никому никогда не удавалось запугать», — подчеркнул он.

Полтавченко призвал жителей и гостей Петербурга соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к мерам, которые будут приниматься правоохранительными органами.

«Я благодарен всем, кто не дрогнул, не поддался панике и пришел на помощь жертвам в первые же минуты. Спасибо и тем, кто до позднего вечера бескорыстно развозил людей по домам. В час нелегких испытаний петербуржцы вновь проявили свои лучшие черты», — отметил губернатор.

В понедельник, 3 апреля, около 14:30 в петербургском метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» в вагоне поезда произошел взрыв. Погибли 11 человек, более 40 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».