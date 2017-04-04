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02:45 (мск), источник: Интерфакс

Трамп выразил соболезнования в связи с терактом в Петербурге

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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По его словам, президенты двух стран выразили общее мнение о том, что с терроризмом необходимо бороться сообща.

В телефонном разговоре с Владимиром Путиным Дональд Трамп выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате варварского теракта, совершенного в петербургском метро, и просил передать слова поддержки российскому народу
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ

«Путин поблагодарил своего американского коллегу за проявленную солидарность», — добавил пресс-секретарь главы российского государства.

«Президенты отметили, что терроризм — это зло, с которым нужно бороться сообща», — сообщил пресс-секретарь.

По словам Пескова, «Путин и Трамп условились продолжать контакты».

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
Онлайн-трансляция
ТАССКоммерсантъ-Online
событий пока нет
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