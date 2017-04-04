Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
Трамп выразил соболезнования в связи с терактом в Петербурге
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в
По его словам, президенты двух стран выразили общее мнение о том, что с терроризмом необходимо бороться сообща.
В телефонном разговоре с Владимиром Путиным Дональд Трамп выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате варварского теракта, совершенного в петербургском метро, и просил передать слова поддержки российскому народу
«Путин поблагодарил своего американского коллегу за проявленную солидарность», — добавил
«Президенты отметили, что терроризм — это зло, с которым нужно бороться сообща», — сообщил
По словам Пескова, «Путин и Трамп условились продолжать контакты».