Источник: личность смертника в метро Петербурга предварительно установлена

Судя по характеру телесных повреждений, действовал смертник. Взрывное устройство было прикреплено у него на теле, либо находились в рюкзаке, либо он держал его даже в руках, но на уровне живота. Об этом свидетельствует и тот факт, что у всех, кто находился поблизости, характерные повреждения именно в области живота

На месте взрыва обнаружено много фрагментов останков погибших, не только предполагаемого террориста. «Его личность предварительно установлена. Он действительно уроженец Средней Азии и имел связи с сирийскими боевиками», — сообщили в правоохранительных органах.

«В центре вагона нашли его руку с проводами, которые отправлены на экспертизу», — сказал источник.

При этом источник добавил, что взрывное устройство, приведенное в действие в метро в Санкт-Петербурге, было аналогично тому, которое обезвредили на станции «Площадь восстания». По его словам, мощность самодельного взрывного устройства составила 200−300 г в тротиловом эквиваленте. «Оно похоже по устройству на то, что было обезврежено на «Площади Восстания», — сказал источник. Бомба была начинена поражающими элементами — металлическими шариками и гайками.

В то же время собеседник агентства добавил, что в ходе экспертизы будет установлено, находилось ли взрывное устройство в огнетушителе, подобно обнаруженному на «Площади восстания». «От него (огнетушителя — прим. ТАСС) остались только обломки. Но тип начинки такой же», — пояснил исчтоник.