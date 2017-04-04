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16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
03:27 (мск), источник: ТАСС

Источник: личность смертника в метро Петербурга предварительно установлена

В правоохранительных органах города сообщили, что террорист действительно уроженец Средней Азии и имел связи с сирийскими боевиками.

Теракт в метро Санкт-Петербурга
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3 апреля около 14:40 мск на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» санкт-петербургского метрополитена произошел взрыв в вагоне поезда. По последним данным, погибли 11 человек, 47 пассажиров получили ранения
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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. По предварительным данным, взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга привел в действие террорист-смертник, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Судя по характеру телесных повреждений, действовал смертник. Взрывное устройство было прикреплено у него на теле, либо находились в рюкзаке, либо он держал его даже в руках, но на уровне живота. Об этом свидетельствует и тот факт, что у всех, кто находился поблизости, характерные повреждения именно в области живота
Источник в правоохранительных органах

На месте взрыва обнаружено много фрагментов останков погибших, не только предполагаемого террориста. «Его личность предварительно установлена. Он действительно уроженец Средней Азии и имел связи с сирийскими боевиками», — сообщили в правоохранительных органах.

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Согласно первым выводам, смертник стоял недалеко от дверей, ближе к середине вагона

«В центре вагона нашли его руку с проводами, которые отправлены на экспертизу», — сказал источник.

При этом источник добавил, что взрывное устройство, приведенное в действие в метро в Санкт-Петербурге, было аналогично тому, которое обезвредили на станции «Площадь восстания». По его словам, мощность самодельного взрывного устройства составила 200−300 г в тротиловом эквиваленте. «Оно похоже по устройству на то, что было обезврежено на «Площади Восстания», — сказал источник. Бомба была начинена поражающими элементами — металлическими шариками и гайками.

В то же время собеседник агентства добавил, что в ходе экспертизы будет установлено, находилось ли взрывное устройство в огнетушителе, подобно обнаруженному на «Площади восстания». «От него (огнетушителя — прим. ТАСС) остались только обломки. Но тип начинки такой же», — пояснил исчтоник.

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
Онлайн-трансляция
ТАССКоммерсантъ-Online
событий пока нет
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