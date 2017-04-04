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03:22 (мск), источник: RIGMA.INFO

Это кровавое преступление ничем нельзя оправдать — Луговской

Хабаровск скорбит вместе со всей страной о жертвах теракта в питерском метро.

Источник: RIGMA.INFO

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской выразил соболезнования родным и близким, погибших во время теракта в метро Санкт-Петербурга.

— Это кровавое преступление ничем нельзя оправдать: любые формы и проявления терроризма являются преступными и бесчеловечными. Уверен, руководство страны предпримет все необходимые меры для поиска организаторов этого страшного преступления. Случившееся в метро Санкт-Петербурга еще раз подтверждает необходимость объединения усилий в борьбе с терроризмом. Я призываю граждан быть бдительными в местах массового скопления людей. В случае обнаружения подозрительных предметов немедленно сигнализировать о находке органам правопорядка.

Наша безопасность, безопасность родных и близких зависит от каждого из нас! От лица жителей Хабаровского края, депутатов Законодательной Думы выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родственникам, друзьям жертв этого варварского акта, пострадавшим желаю скорейшего выздоровления.

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Это кровавое преступление ничем нельзя оправдать - Луговской
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