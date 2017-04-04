Это кровавое преступление ничем нельзя оправдать — Луговской
Хабаровск скорбит вместе со всей страной о жертвах теракта в питерском метро.
Хабаровск скорбит вместе со всей страной о жертвах теракта в питерском метро.
Председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской выразил соболезнования родным и близким, погибших во время теракта в метро
— Это кровавое преступление ничем нельзя оправдать: любые формы и проявления терроризма являются преступными и бесчеловечными. Уверен, руководство страны предпримет все необходимые меры для поиска организаторов этого страшного преступления. Случившееся в метро
Наша безопасность, безопасность родных и близких зависит от каждого из нас! От лица жителей Хабаровского края, депутатов Законодательной Думы выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родственникам, друзьям жертв этого варварского акта, пострадавшим желаю скорейшего выздоровления.