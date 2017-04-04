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03:52 (мск), источник: Губерния онлайн

Иномарка угодила в яму на дороге у хабаровской арены «Ерофей»

В результате ДТП пострадали два человека — водитель и пассажир «Короллы».

В понедельник вечером «Тойота Королла» оказалась на дне ямы, вырытой дорожниками на улице Павла Морозова недалеко от арены «Ерофей» в Индустриальном районе Хабаровска. В салоне иномарки находились двое мужчин, оба получили травмы, сообщает портал «Губерния».

Инцидент произошел 3 апреля около 20:20. «Королла» двигалась со стороны Южного микрорайона. Машина снесла один из бетонных блоков, установленных вокруг ямы, и вместе с ним оказалась на дне.

По предварительным данным, один из мужчин, ехавших в «Тойоте», получил сотрясение мозга и разбил лицо, у второго перелом руки и черепно-мозговая травма. Кто из них управлял машиной и был ли водитель трезв, пока не известно.

Свидетелями происшествия стали сотрудники ДПС, дежурившие неподалеку.

Напомним, что проблемы на этом участке улицы Павла Морозова начались в середине прошлого месяца: 13 марта под землю провалился фронтальный погрузчик. Провал засыпали, однако асфальт продолжал проседать. В воскресенье, 2 апреля, здесь начались масштабные работы — дорожники вырыли яму, огородив ее бетонными блоками и выставив знаки. Вечером того же дня в один из блоков врезалась автолюбительница на «Тойоте Пассо».

Сейчас ремонт проблемного участка продолжается.

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