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04:15 (мск), источник: AmurMedia.ru

Дело хабаровских живодерок продолжается: очередное заседание суда состоится сегодня

В зале суда будет заслушано обвинение в оскорблении чувств верующих.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 4 апреля, AmurMedia.

Очередное заседание хабаровских живодерок состоится сегодня, 4 апреля, в Индустриальном районном суде Хабаровска. Суд назначен на 11 часов, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Как ранее сообщало агентство, суд должен был заслушать шестерых свидетелей в рамках обвинений в оскорблении чувств верующих, но не все свидетели по резонансному делу пришли на прошлое судебное заседание.

Повторную повестку в суд получили свидетели, которых так и не дождались на прошлом заседании в суде Индустриального района Хабаровска, где рассматривалось дело хабаровских живодерок. Пришли не все из шестерых вызванных в рамках обвинений в оскорблении чувств верующих свидетелей.

Напомним, всего по делу хабаровских живодеров проходит трое обвиняемых. В зависимости от роли и степени участия каждого, они обвиняются в жестоком обращении с животными, разбое, возбуждении ненависти либо вражды и в публичных действиях, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих. По версии следствия, жертвами обвиняемых стали не менее 15 животных и птиц. Помимо жестоких издевательств над животными они подвергли унижению молодого человека, принадлежащего к определенной социальной группе, и выложили в интернет видео, на котором были запечатлены сцены унижения.

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