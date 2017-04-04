Подросток во Владивостоке подорвался, проводя химический эксперимент на своем балконе

Владивосток, 4 апреля, PrimaMedia.

Взрыв прогремел на балконе квартиры жилого дома на улице Жигура во Владивостоке. В результате инцидента пострадал 14-летний школьник, который сам и смешивал химические вещества. В настоящее время мальчик находится в больнице, его жизнь вне опасности, сообщает ИА PrimaMedia.

Как сообщили в городской полиции, мальчик, смешивал химические вещества на балконе квартиры. В результате неудачного эксперимента произошла химическая реакция, подросток получил травмы.

— Мальчик жив, ему сразу сделали операцию. Состояние стабильное. Ребенок находится в больнице. Материалы передали в следственный комитет. Проводятся экспертизы и выясняются все причины происшествия, — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь городской полиции Наталья Фурманчук.

В СУ СК РФ по Приморскому краю корр. агентства проводили, что по данному инциденту ведется проверка.

Отметим, что по информации одного из городских порталов, подросток изготавливал самодельное взрывное устройство, инструкцию по производству которого он нашел в интернете.