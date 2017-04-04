Подросток во Владивостоке подорвался, проводя химический эксперимент на своем балконе
Сейчас школьник находится в больнице, ему сделали операцию.
Сейчас школьник находится в больнице, ему сделали операцию.
Владивосток, 4 апреля, PrimaMedia.
Взрыв прогремел на балконе квартиры жилого дома на улице Жигура во Владивостоке. В результате инцидента пострадал 14-летний школьник, который сам и смешивал химические вещества. В настоящее время мальчик находится в больнице, его жизнь вне опасности, сообщает ИА PrimaMedia.
Как сообщили в городской полиции, мальчик, смешивал химические вещества на балконе квартиры. В результате неудачного эксперимента произошла химическая реакция, подросток получил травмы.
— Мальчик жив, ему сразу сделали операцию. Состояние стабильное. Ребенок находится в больнице. Материалы передали в следственный комитет. Проводятся экспертизы и выясняются все причины происшествия, — прокомментировала ситуацию
В СУ СК РФ по Приморскому краю корр. агентства проводили, что по данному инциденту ведется проверка.
Отметим, что по информации одного из городских порталов, подросток изготавливал самодельное взрывное устройство, инструкцию по производству которого он нашел в интернете.