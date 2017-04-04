Среди опознанных жертв взрыва в Петербурге граждан Казахстана нет
АЛМА-АТА, 4 апр — РИА Новости, Михаил Егорин.Граждан Казахстана, по состоянию на утро вторника, среди опознанных жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга нет, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Ануар Жайнаков.
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«В настоящее время Генеральный консул Республики Казахстан в Санкт-Петербурге находится в больнице, где проводится опознание жертв теракта. По состоянию на 5.30 ч. утра по времени Астаны (02.30 мск), среди опознанных тел граждан Казахстана нет», — написал он в своем аккаунте в Facebook.