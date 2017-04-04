МЧС сообщило о 51 госпитализированном после взрыва в петербургском метро
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. ГУМЧС по
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. ГУМЧС по
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал об 11 погибших и 45 госпитализированных.
«По данным комитета по здравоохранению
В списке раненых и находящихся в больницах города числится 51 человек.
«В МЧС России продолжают работу телефоны “горячих линий”, по которым можно получить информацию и психологическую поддержку в связи с “чрезвычайной ситуацией” в Петербургском метрополитене. Они открыты на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России и Главного управления МЧС России по
В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «террористический акт», следствие проверит и другие версии происшествия.