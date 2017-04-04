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05:52 (мск), источник: РИА Новости

МЧС сообщило о 51 госпитализированном после взрыва в петербургском метро

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. ГУМЧС по Санкт-Петербургу опубликовало списки пострадавших при взрыве в метро и находящихся в больницах, в числе раненых 51 человек.

Теракт в метро Санкт-Петербурга
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+7 (495) 983-79-01Справочная МЧС РФ
+7 (499) 216-99-99Единый телефон доверия МЧС РФ
3 апреля около 14:40 мск на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» санкт-петербургского метрополитена произошел взрыв в вагоне поезда. По последним данным, погибли 11 человек, 47 пассажиров получили ранения
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Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал об 11 погибших и 45 госпитализированных.

«По данным комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, публикуем списки людей, пострадавших в результате ЧС в Петербургском метро и остающихся в лечебных учреждениях города. Обращаем внимание, что данный список актуален на 03.00 4 апреля и будет обновляться по мере поступления информации», — говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.

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В списке раненых и находящихся в больницах города числится 51 человек.

«В МЧС России продолжают работу телефоны “горячих линий”, по которым можно получить информацию и психологическую поддержку в связи с “чрезвычайной ситуацией” в Петербургском метрополитене. Они открыты на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России и Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Их номера: 8−800−775−17−17, 8−800−100−20−01 и 8 (812) 718−25−16», — добавляет ведомство.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «террористический акт», следствие проверит и другие версии происшествия.

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
Онлайн-трансляция
ТАССКоммерсантъ-Online
событий пока нет
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