МЧС сообщило о 51 госпитализированном после взрыва в петербургском метро

«По данным комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, публикуем списки людей, пострадавших в результате ЧС в Петербургском метро и остающихся в лечебных учреждениях города. Обращаем внимание, что данный список актуален на 03.00 4 апреля и будет обновляться по мере поступления информации», — говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга: что известно о произошедшем

В списке раненых и находящихся в больницах города числится 51 человек.

«В МЧС России продолжают работу телефоны “горячих линий”, по которым можно получить информацию и психологическую поддержку в связи с “чрезвычайной ситуацией” в Петербургском метрополитене. Они открыты на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России и Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Их номера: 8−800−775−17−17, 8−800−100−20−01 и 8 (812) 718−25−16 », — добавляет ведомство.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «террористический акт», следствие проверит и другие версии происшествия.