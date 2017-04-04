В Башкирии лжецелительница обобрала пенсионера на 30 тысяч рублей

30 тысяч рублей умыкнула неизвестная гражданка у 66-летнего жителя Туймазов.

А дело было так. Мужчина копался во дворе своего дома, когда его окликнула незнакомка. Не чинясь, она сходу заявила — мол, беда, товарищ, вижу порчу на тебе. В подтверждение диагноза ведунья потребовала вынести ей яйцо, и зашла с ним в дом. О, ужас: в квартире яйцо уже почему-то оказалось черным!

— Так и есть — порча, — заявила самозванка. — Виной тому — черные деньги!

«Черных денег» у пенсионера оказалось 30 тысяч рублей. Целительница завернула всю пачку в платок, пошептала заговор, и велела убрать сверток с глаз долой на три дня.

Когда за мадам захлопнулась дверь, хозяин решил проверить кулек, но вместо денег внутри обнаружил газету.

Тут-то пенсионер понял, что его надули.