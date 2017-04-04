Австралийку, упавшую с обрыва, спасла верная собака

55-летняя Сью Петник выгуливала свою собаку в парке на полуострове Йорк, когда упала с высоты на песчаную насыпь и сломала ногу.

Собака вернулась в кемпинг, где находился муж пострадавшей Майкл, и привела его к своей хозяйке, лежавшей на расстоянии нескольких сотен метров. Прибывшие спасатели и медики доставили на вертолете пострадавшую в госпиталь, ее состояние стабилизировали.