Австралийку, упавшую с обрыва, спасла верная собака
Женщину, упавшую с обрыва в Южной Австралии, обнаружили и спасли после того, как ее собака подняла тревогу, сообщает BBC со ссылкой на ABC.
Женщину, упавшую с обрыва в Южной Австралии, обнаружили и спасли после того, как ее собака подняла тревогу, сообщает BBC со ссылкой на ABC.
55-летняя Сью Петник выгуливала свою собаку в парке на полуострове Йорк, когда упала с высоты на песчаную насыпь и сломала ногу.
Собака вернулась в кемпинг, где находился муж пострадавшей Майкл, и привела его к своей хозяйке, лежавшей на расстоянии нескольких сотен метров. Прибывшие спасатели и медики доставили на вертолете пострадавшую в госпиталь, ее состояние стабилизировали.
В августе 2016 года собака также спасла жизнь своей хозяйке, произошло это в американском городе Нортвэйл, штат