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07:37 (мск), источник: Noi.md

Австралийку, упавшую с обрыва, спасла верная собака

Женщину, упавшую с обрыва в Южной Австралии, обнаружили и спасли после того, как ее собака подняла тревогу, сообщает BBC со ссылкой на ABC.

Источник: Noi.md

55-летняя Сью Петник выгуливала свою собаку в парке на полуострове Йорк, когда упала с высоты на песчаную насыпь и сломала ногу.

Собака вернулась в кемпинг, где находился муж пострадавшей Майкл, и привела его к своей хозяйке, лежавшей на расстоянии нескольких сотен метров. Прибывшие спасатели и медики доставили на вертолете пострадавшую в госпиталь, ее состояние стабилизировали.

В августе 2016 года собака также спасла жизнь своей хозяйке, произошло это в американском городе Нортвэйл, штат Нью-Джерси. Женщина была одна в доме, когда по какой-то причине потеряла сознание и пролежала так несколько дней. Но собака разбила стекло и стала громко лаять, ее услышали прохожие и сообщили в полицию, а правоохранители вызвали врачей.

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