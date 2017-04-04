В Петербурге после взрыва в метро прооперировали гражданина Белоруссии

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье «террористический акт», следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным НАК, в результате взрыва 11 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах. Позже ГУМЧС опубликовало список госпитализированных: по данным ведомства, в больницах находится 51 человек.

«По данным отделения посольства в Петербурге, гражданину Белоруссии, пострадавшему в результате взрыва в метро, сделана операция, угрозы жизни нет. Родственники гражданина… оповещены. Угрозы его жизни нет, состояние средней степени тяжести», — сообщило внешнеполитическое ведомство в микроблоге в Twitter.