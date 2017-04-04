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16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
06:03 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге после взрыва в метро прооперировали гражданина Белоруссии

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Гражданин Белоруссии пострадал в результате взрыва в вагоне метро в Санкт-Петербурге, его прооперировали, угрозы жизни нет, сообщил МИД республики во вторник.

Теракт в метро Санкт-Петербурга
+7 (812) 299-99-99Телефон доверия ГУ МЧС РФ по Санкт-ПетербургуПодробнее
+7 (495) 983-79-01Справочная МЧС РФ
+7 (499) 216-99-99Единый телефон доверия МЧС РФ
3 апреля около 14:40 мск на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» санкт-петербургского метрополитена произошел взрыв в вагоне поезда. По последним данным, погибли 11 человек, 47 пассажиров получили ранения
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Источник: личность смертника в метро Петербурга предварительно установлена

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье «террористический акт», следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным НАК, в результате взрыва 11 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах. Позже ГУМЧС опубликовало список госпитализированных: по данным ведомства, в больницах находится 51 человек.

«По данным отделения посольства в Петербурге, гражданину Белоруссии, пострадавшему в результате взрыва в метро, сделана операция, угрозы жизни нет. Родственники гражданина… оповещены. Угрозы его жизни нет, состояние средней степени тяжести», — сообщило внешнеполитическое ведомство в микроблоге в Twitter.

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
Онлайн-трансляция
ТАССКоммерсантъ-Online
событий пока нет
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