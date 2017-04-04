Множественные переломы и травмы получили участники ДТП около ТОГУ в Хабаровске

Хабаровск, 4 апреля, AmurMedia.

Крупное ДТП, участники которого получили серьезные травмы, произошло в районе ТОГУ, в Хабаровске. Виновником столкновения стал водитель Nissan Note, который на перекрестке не уступил дорогу второй иномарке, сообщила корр. ИА AmurMedia сотрудник отделения пропаганды ГИБДД по Хабаровску Юлия Трейгер.

Столкновение двух автомобилей произошло в Краснофлотском районе, около 9 часов утра. По заверению сотрудника ГИБДД, один из участников ДТП получил множественные ссадины и ушибы головы. А вот второму участнику происшествия повезло куда меньше, и в больницу он был доставлен с тяжелыми переломами.

— Водитель Nissan Note двигался по улице Бондаря в сторону Тихоокеанской. На перекрестке он не уступил дорогу и допустил столкновение с Toyota Passo. В результате происшествия пострадали два человека, и оба пассажиры. Первый, это мужчина 1954 года рождения, который ехал в Toyota Passo. У него диагностировали закрытый перелом кости голени со смещением, закрытый перелом медиальной лодыжки и перелом берцовой кости. Второй — пассажир Nissan Note 1978 года рождения. У него отмечаются множественные ссадины и ушибы головы, — сообщила Юлия Трейгер.