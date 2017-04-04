В Приморье проверят информацию о ДТП из-за взрывного устройства

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, хлопок произошел при наезде автомашины под управлением 29-летнего местного жителя на неровность. Водитель получил сотрясение мозга и проходит амбулаторное лечение.

Следователем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств).