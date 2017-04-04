В Приморье проверят информацию о ДТП из-за взрывного устройства
В городе Уссурийске полиция проверяет информацию о повреждении автомобиля на проселочной дороге. Водитель подозревает, что наехал на небольшое взрывное устройство.
В городе Уссурийске полиция проверяет информацию о повреждении автомобиля на проселочной дороге. Водитель подозревает, что наехал на небольшое взрывное устройство.
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Следователем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств).