В Челябинской области разыскивают сбежавших из приюта подростков

Как сообщили Накануне.RU в УМВД региона, в правоохранительные органы обратился директор учреждения, который попросил оказать помощь в розыске воспитанников.

1 апреля из центра в поселке Новый мир ушли двое воспитанников 14 и 15 лет. Место нахождения подростков до сих пор неизвестно.

Приметы Сергея: рост 170 см, среднего телосложения, волосы короткие русые. Был одет в болоньевую куртку с капюшоном светло-коричневого цвета, футболку черного цвета, спортивные брюки темно-синего цвета, разноцветные кроссовки.

Приметы Дмитрия: рост 170 см, среднего телосложения, волосы короткие светло-русые. Был одет в синюю куртку, рукава куртки черного цвета, серую футболку, черные спортивные брюки, черные кроссовки.

О месте нахождения несовершеннолетних просят сообщать по номерам телефонов: 8 (35163) 2−15−02, 8−902−891−19−61 или в ближайший отдел полиции.