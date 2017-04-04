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08:27 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинской области разыскивают сбежавших из приюта подростков

В Троицком районе Челябинской области разыскивают двух воспитанников «Центра помощи детям».

Как сообщили Накануне.RU в УМВД региона, в правоохранительные органы обратился директор учреждения, который попросил оказать помощь в розыске воспитанников.

1 апреля из центра в поселке Новый мир ушли двое воспитанников 14 и 15 лет. Место нахождения подростков до сих пор неизвестно.

Приметы Сергея: рост 170 см, среднего телосложения, волосы короткие русые. Был одет в болоньевую куртку с капюшоном светло-коричневого цвета, футболку черного цвета, спортивные брюки темно-синего цвета, разноцветные кроссовки.

Приметы Дмитрия: рост 170 см, среднего телосложения, волосы короткие светло-русые. Был одет в синюю куртку, рукава куртки черного цвета, серую футболку, черные спортивные брюки, черные кроссовки.

О месте нахождения несовершеннолетних просят сообщать по номерам телефонов: 8 (35163) 2−15−02, 8−902−891−19−61 или в ближайший отдел полиции.

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