В Челябинской области разыскивают сбежавших из приюта подростков
В Троицком районе Челябинской области разыскивают двух воспитанников «Центра помощи детям».
В Троицком районе Челябинской области разыскивают двух воспитанников «Центра помощи детям».
Как сообщили Накануне.RU в УМВД региона, в правоохранительные органы обратился директор учреждения, который попросил оказать помощь в розыске воспитанников.
1 апреля из центра в поселке Новый мир ушли двое воспитанников 14 и 15 лет. Место нахождения подростков до сих пор неизвестно.
Приметы Сергея: рост 170 см, среднего телосложения, волосы короткие русые. Был одет в болоньевую куртку с капюшоном
Приметы Дмитрия: рост 170 см, среднего телосложения, волосы короткие
О месте нахождения несовершеннолетних просят сообщать по номерам телефонов: 8 (35163) 2−15−02, 8−902−891−19−61 или в ближайший отдел полиции.