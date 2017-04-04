Снег и гололёд в Иркутской области спровоцировал многочисленные ДТП

Ухудшение погоды, мокрый снег, поземки и усиление ветра прогнозировал Иркутскскгидромет. Из-за этого ГУ ГИБДД России по Иркутской области 4 апреля в 6:30 ввело ограничение движения для большегрузов и общественного транспорта с 24 км Култукского тракта в сторону города Слюдянка. В 9:40 ограничение было снято.

Упрдор «Прибайкалье» ввел режим особого контроля на федеральной автомобильной дороге Р-258 «Байкал». Там на уборку вышло более десятка машин, которые счищают снег с дорожного полотна и обрабатывают его противогололёдными материалами. На спусках и подъемах дорог организовано дежурство эвакуационной техники. Как пояснили в пресс-службе Упрдор «Прибайкалье», также дополнительная техника вышла на уборку трассы Р-255 «Сибирь» в районе посёлка Култук Слюдянского районе.

Участники группы «ДТП38RUS» в социальной сети «Вконтакте» выкладывают в сеть видео и фотографии многочисленных столкновений автомобилей на дорогах Иркутска и Иркутской области. Из-за гололёда некоторые водители не справляются с управлением и вылетают с дорог, не успевают затормозить и врезаются в другие автомобили. Зачастую аварии происходят из-за того, что на большинстве машин уже установлена летняя резина, которая не дает достаточного сцепления с дорогой из-за отсутствия шипов.

В аэропорту Иркутска рассказали, что работа идет в плановом режиме и задержек рейсов нет. Сейчас техническая служба аэропорта очищает взлётную полосу.