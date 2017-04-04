Снег и гололёд в Иркутской области спровоцировал многочисленные ДТП
Мокрый снег и гололед вызвали многочисленные аварии на дорогах Иркутской области 3 и 4 апреля 2017 года.
Мокрый снег и гололед вызвали многочисленные аварии на дорогах Иркутской области 3 и 4 апреля 2017 года.
Ухудшение погоды, мокрый снег, поземки и усиление ветра прогнозировал Иркутскскгидромет.
Упрдор «Прибайкалье» ввел режим особого контроля на федеральной автомобильной дороге Р-258 «Байкал». Там на уборку вышло более десятка машин, которые счищают снег с дорожного полотна и обрабатывают его противогололёдными материалами. На спусках и подъемах дорог организовано дежурство эвакуационной техники. Как пояснили в
Участники группы «ДТП38RUS» в социальной сети «Вконтакте» выкладывают в сеть видео и фотографии многочисленных столкновений автомобилей на дорогах Иркутска и Иркутской области.
В аэропорту Иркутска рассказали, что работа идет в плановом режиме и задержек рейсов нет. Сейчас техническая служба аэропорта очищает взлётную полосу.