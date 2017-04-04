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07:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе неизвестные в «БМВ» с «блатными» номерами похитили девушку

В нем увезли похищенную девушку.

Серебристый «БМВ» в старом кузове, возможно, пятой модели, объявили в розыск накануне в понедельник, 3 апреля. Задние окна машины тонированы, госномер Х888УЕ.

Как сообщил источник в правохранительных органах, автомобиль причастен к преступлению, совершенному в башкирской столице возле дома № 70 по проспекту Октября.

По предварительным данным, в машину затолкали девушку, похищенную прямо на улице, и увезли в неизвестном направлении.

Всех, кто обладает информацией по данному автомобилю, просят позвонить в полицию по телефону 02.

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