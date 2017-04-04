Хабаровчанку ограбили, пока она шла на автобусную остановку
Жительница Хабаровска была в гостях в селе Ильинка.
Жительница Хабаровска была в гостях в селе Ильинка.
После застолья она решила вернуться домой и пошла на автобусную остановку. В это время на нее напала незнакомая женщина. Злоумышленница ударила потерпевшую и забрала у нее украшения. Ущерб составил примерно 28 тысяч рублей.
Украденное золото фигурантка сдала в ломбард, полученные деньги потратила. Выяснилось, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности. Сейчас она находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на