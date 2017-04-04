Судебный пристав спас обвиняемого в Приморье
В Приморье судебный пристав оперативно среагировал на приступ эпилепсии у гражданина и спас ему жизнь, сообщает ИА «Дейта».
В Приморье судебный пристав оперативно среагировал на приступ эпилепсии у гражданина и спас ему жизнь, сообщает ИА «Дейта».
Житель Октябрьского района прибыл на судебное заседание в качестве обвиняемого в административном правонарушении. В момент ожидания процесса мужчина почувствовал себя плохо, у него начался приступ эпилепсии.
Дежуривший в это время на посту судебный пристав по ОУПДС заметил падающего на пол посетителя и, подбежав к нему, оказал первую помощь, сообщает ФССП Приморья.
Через несколько минут к зданию судебного участка приехала машина скорой помощи и забрала пострадавшего для дальнейшей реабилитации.
Михаил Грач.