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06:38 (мск), источник: ДЕЙТА

Судебный пристав спас обвиняемого в Приморье

В Приморье судебный пристав оперативно среагировал на приступ эпилепсии у гражданина и спас ему жизнь, сообщает ИА «Дейта».

Житель Октябрьского района прибыл на судебное заседание в качестве обвиняемого в административном правонарушении. В момент ожидания процесса мужчина почувствовал себя плохо, у него начался приступ эпилепсии.

Дежуривший в это время на посту судебный пристав по ОУПДС заметил падающего на пол посетителя и, подбежав к нему, оказал первую помощь, сообщает ФССП Приморья.

Через несколько минут к зданию судебного участка приехала машина скорой помощи и забрала пострадавшего для дальнейшей реабилитации.

Михаил Грач.

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