Новосибирский суд взыскал с мошенников более 200 млн рублей, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры НСО.

С 2007 по 2009 год работники ФГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных технологий» по СФО заключали фиктивные договоры на оказание услуг. Таким образом было похищено более 200 млн рублей.

Перед судом предстали пять человек, все они стали фигурантами дела о мошенничестве. Прокуратура настаивала на взыскании ущерба, что встал на сторону правоохранителей.

В итоге со всех осужденных суммарно взыскали 219,5 млн рублей.