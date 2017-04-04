Новосибирский суд взыскал с мошенников более 200 млн рублей
Группа людей похитила деньги федерального предприятия, заключая фиктивные договоры об оказании услуг, рассказали в прокуратуре.
Группа людей похитила деньги федерального предприятия, заключая фиктивные договоры об оказании услуг, рассказали в прокуратуре.
Новосибирский суд взыскал с мошенников более 200 млн рублей, об этом сообщает
С 2007 по 2009 год работники ФГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных технологий» по СФО заключали фиктивные договоры на оказание услуг. Таким образом было похищено более 200 млн рублей.
Перед судом предстали пять человек, все они стали фигурантами дела о мошенничестве. Прокуратура настаивала на взыскании ущерба, что встал на сторону правоохранителей.
В итоге со всех осужденных суммарно взыскали 219,5 млн рублей.