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07:25 (мск), источник: Newtimes.kz

Люди в масках отобрали у полицейских задержанную машину с рыбой в Атырауской области

При проведении рейда «Бекiре-2017» сотрудники полиции в Исатайском районе около села Жанбай остановили для проверки автомашину «УАЗ» без государственных номеров. Водитель бросил машину и скрылся, передает mgorod.kz.

Источник: Newtimes.kz

По информации пресс-службы ДВД Атырауской области, при осмотре автомашины была обнаружена рыба частиковых и осетровых пород в большом количестве. При попытке транспортировать автомашину в районный отдел внутренних дел в село Аккистау появились группа неизвестных в масках, которые стали воспрепятствовать сотрудникам полиции.

Участковый инспектор, участвовавший в задержании неизвестной автомашины, был вынужден вызвать помощь из РОВД. Однако, к этому времени число неизвестных людей увеличилось в несколько раз — их стало несколько десятков. Несмотря на законные требования сотрудников полиции, неизвестным удалось забрать автомашину и скрыться.

На место происшествия в экстренном порядке прибыло руководство ДВД. На данный момент установлена личность водителя автомашины, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

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