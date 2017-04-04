Американский подросток признался в планировании убийства папы Римского

Согласно коммюнике ведомства, 17-летний Сантос Колон разрабатывал план по убийству папы Римского Франциска в сентябре 2015 года во время его визита в город Филадельфия.

Подросток намеревался купить взрывчатые вещества, чтобы создать самодельные бомбы и установить их по всему городу, а также предпринял попытку нанять снайпера, чтобы убить папу Римского во время мессы. Однако тот оказался сотрудником ФБР под прикрытием, и тогда Колон был задержан.