Тела двух мужчин нашли очевидцы у железной дороги в Хабаровске
В настоящее время на месте происшествия работают специалисты.
В настоящее время на месте происшествия работают специалисты.
Хабаровск, 4 апреля, AmurMedia.
Тела двух мужчин нашли сегодня около железнодорожных путей на улице Волжской в Хабаровске. В настоящее время все подробности происшествия выясняют специалисты, сообщает корр. ИА AmurMedia.
— Тела мужчин около железной дороги в этом районе очевидцы обнаружили сегодня утром. Трупы находятся друг от друга на расстоянии порядка 300 метров. Смерть горожан наступила около
Мнение экспертов подтверждает не только отсутствие следов насилия, а также бутылки с подозрительной жидкостью, которые валялись недалеко от найденных тел. Однако истинную причину смерти горожан покажет вскрытие. Очевидцы узнали в погибших местных жителей. По словам горожан, мужчины вели не самый правильный образ жизни и перебивались случайными заработками.