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06:51 (мск), источник: AmurMedia.ru

Тела двух мужчин нашли очевидцы у железной дороги в Хабаровске

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты.

Хабаровск, 4 апреля, AmurMedia.

Тела двух мужчин нашли сегодня около железнодорожных путей на улице Волжской в Хабаровске. В настоящее время все подробности происшествия выясняют специалисты, сообщает корр. ИА AmurMedia.

— Тела мужчин около железной дороги в этом районе очевидцы обнаружили сегодня утром. Трупы находятся друг от друга на расстоянии порядка 300 метров. Смерть горожан наступила около четырех-пяти часов назад. По одному из них можно уже сейчас сказать, что его смерть, вероятнее всего, не является насильственной. Что касается второго, его медик еще не смотрел. Но, скорее всего, этот случай также не носит криминальный характер, — рассказал на месте оперуполномоченный сотрудник полиции.

Мнение экспертов подтверждает не только отсутствие следов насилия, а также бутылки с подозрительной жидкостью, которые валялись недалеко от найденных тел. Однако истинную причину смерти горожан покажет вскрытие. Очевидцы узнали в погибших местных жителей. По словам горожан, мужчины вели не самый правильный образ жизни и перебивались случайными заработками.

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