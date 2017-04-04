В Перми судебного пристава будут судить за присвоение денег должника

Бывший судебный пристав вновь сядет на скамью подсудимых. В 2013 году женщину уже судили за присвоения и растраты. Тогда суд приговорил её к заключению сроком на один год в колонии в общего режима.

В 2017 году приставы проводили очередную проверку и выявили ещё один факт присвоения денег должника тем же сотрудником. Преступление совершено в сентябре 2011 года.

«Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю планомерно и целенаправленно осуществляет борьбу с любыми проявлениями коррупции в своих рядах», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что в 2011 году пристав приняла от должника 14 тысяч рублей в счёт оплаты долга. Но деньги женщина присвоила себе.

В отношении нечистой на руку бывшей сотрудницы возбудили новое уголовное дело.

«Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю напоминает: если вам стали известны факты получения и вымогательства взятки, злоупотребления и превышения должностных полномочий или иной противоправной деятельности со стороны сотрудников УФССП России по Пермскому краю, сообщите об этом по многоканальному телефону доверия 8−800−300−15−80 или по телефону отдела противодействия коррупции (342) 220−11−80. Письменные обращения можно направлять по адресу 614066, г. Пермь, ул. Советской Армии, 28», — говорится в сообщении УФССП России по Пермскому краю.