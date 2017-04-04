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06:43 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге две станции метро закрыты из-за бесхозного предмета

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Станции «Гражданский проспект» и «Девяткино» на «красной ветке» метро Санкт-Петербурга закрыты утром во вторник из-за бесхозного предмета на перегоне, сообщили РИА Новости с метрополитене.

Теракт в метро Санкт-Петербурга
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3 апреля около 14:40 мск на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» санкт-петербургского метрополитена произошел взрыв в вагоне поезда. По последним данным, погибли 11 человек, 47 пассажиров получили ранения
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«В 6.20 на перегоне «Гражданский проспект» — «Девяткино» на первом пути обнаружен бесхозный предмет. Станции «Гражданский проспект» и «Девяткино» закрыты, движение осуществляется до станции «Академическая», — сказали в метрополитене.

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В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье «террористический акт», следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. В свою очередь главк МЧС по Петербургу опубликовал список госпитализированных, в котором значится 51 человек.

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
Онлайн-трансляция
ТАССКоммерсантъ-Online
событий пока нет
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